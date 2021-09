Advertising

TV7Benevento : Forest4Life, 500 nuovi alberi fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar... - lifestyleblogit : Forest4Life, 500 nuovi alberi fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar - - italiaserait : Forest4Life, 500 nuovi alberi fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar - fisco24_info : Forest4Life, 500 nuovi alberi fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar: Donare un albero significa regalare 'futur… -

Ultime Notizie dalla rete : Forest4Life 500

Adnkronos

Donare un albero significa regalare 'futuro'. Con questo spirito il Gruppo Servier in Italia lancia il progettonuovi alberi piantati fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar, che diventano anche uno speciale dono di compleanno per i dipendenti dell'azienda. Un'iniziativa realizzata in ...Donare un albero significa regalare 'futuro'. Con questo spirito il Gruppo Servier in Italia lancia il progettonuovi alberi piantati fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar, che diventano anche uno speciale dono di compleanno per i dipendenti dell'azienda. Un'iniziativa realizzata in ...Donare un albero significa regalare ‘futuro’. Con questo spirito il Gruppo Servier in Italia lancia il progetto Forest4Life: 500 nuovi alberi piantati fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar, che ...Donare un albero significa regalare ‘futuro’. Con questo spirito il Gruppo Servier in Italia lancia il progetto Forest4Life: 500 nuovi alberi piantati fra Ecuador, Kenya, Tanzania e Madagascar, che di ...