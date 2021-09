Fonderie Pisano | la Corte Europea accoglie le richieste del Comitato ‘Salute e Vita’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaha dato ragione alSalute e Vitando le motivazioni del gruppo che si batte contro lee per risolvere il problema dell’inquinamento del quartiere di Fratte a Salerno. Lo scorso 15 settembre 2021 il Presidente della prima sezione dellaha fissato al 21 dicembre la data entro la quale il governo Italiano dovrà rispondere in merito al contenzioso in atto e difendersi dalle contestazioni mosse a suo carico con riferimento alle violazioni del diritto alla vita (art. 2 CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e del diritto ad un rimedio effettivo (art. 13 CEDU). Si tratta di una decisione significativa perché, scrive in una nota Lorenzo Forte che presiede il ...