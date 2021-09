Fondazione Milan, la presentazione del progetto di Melbourne / VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Milan ha pubblicato su Twitter un VIDEO di presentazione del progetto di Melbourne per la Fondazione. Eccolo: "Oggi l'iniziativa di, "From Milan to the World", ci porta a Melbourne per conoscere. Votate per sostenere il vostro progetto preferito". Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilha pubblicato su Twitter undideldiper la. Eccolo: "Oggi l'iniziativa di, "Fromto the World", ci porta aper conoscere. Votate per sostenere il vostropreferito".

Advertising

AntoVitiello : Gordon #Singer ironicamente nel discorso introduttivo all'evento Fondazione #Milan: 'Avevo invitato anche gli arbi… - Gianluc21212259 : RT @AntoVitiello: Gordon #Singer ironicamente nel discorso introduttivo all'evento Fondazione #Milan: 'Avevo invitato anche gli arbitri a… - PianetaMilan : Fondazione #Milan, la presentazione del progetto di #Melbourne / #VIDEO - yabishhk : RT @AngelsWhisperr: Fondazione Pini, Milan, Italy, photos by Alessandro Spadoni - Sergio37075361 : RT @_Milanisti1899_: ????? Ospite speciale: @bendiblasi di #FondazioneMilan ?? Argomento: ?? Restore The Music Milan ?? Il contest 'From Milan… -