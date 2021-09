Flamengo-Palmeiras, la finale di Libertadores sarà brasiliana (Di giovedì 30 settembre 2021) La finale di Copa Libertadores sarà tutta brasiliana. Nella notte italiana il Flamengo ha battuto gli ecuadoriani del Barcelona per 2-0 grazie a una doppietta di Bruno Henrique (18?, 50?) nel ritorno della semifinale della competizione. Nella finale che si giocherà il 27 novembre allo staio del “Centenario” di Montevieo – in Uruguay – i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladi Copatutta. Nella notte italiana ilha battuto gli ecuadoriani del Barcelona per 2-0 grazie a una doppietta di Bruno Henrique (18?, 50?) nel ritorno della semidella competizione. Nellache si giocherà il 27 novembre allo staio del “Centenario” di Montevieo – in Uruguay – i L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Flamengo-Palmeiras, la finale di Libertadores sarà brasiliana: La finale di Copa Libertadores… - JCruijff14 : Palmeiras Flamengo, ossia le ultime due vincitrici della Libertadores si scontreranno nella finale 2021. Ed è un po’ giusto così. - Bob6Rock : RT @cmdotcom: #CopaLibertadores, #Flamengo in finale col #Palmeiras: #BrunoHenrique trascinatore - RaiSport : #Calcio #Finale di #CoppaLibertadores tutta brasiliana il prossimo 27 novembre a Montevideo. Si affrontano… - sportli26181512 : Libertadores, il Flamengo di Gabigol in finale contro il Palmeiras: La finalissima, in programma il prossimo 27 nov… -