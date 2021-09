Fisco: Salvini, 'mettere in catasto immobili fantasma, immorale aumentare tasse su casa' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Per gli italiani la casa è frutto di sacrifici, c'è gente che non va in vacanza per trent'anni per lasciare al figliolo quel bilocale in città o in campagna. Vi sono più di un milione di immobili fuori dal catasto, illegali, fantasma, che non pagano, andiamo a mettere in catasto questi immobili. Dopo un anno e mezzo di pandemia non è il momento di chiedere un euro di tasse in più a chi ha comprato con trent'anni di sacrifici una casa: non è pensabile, non è morale". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Per gli italiani laè frutto di sacrifici, c'è gente che non va in vacanza per trent'anni per lasciare al figliolo quel bilocale in città o in campagna. Vi sono più di un milione difuori dal, illegali,, che non pagano, andiamo ainquesti. Dopo un anno e mezzo di pandemia non è il momento di chiedere un euro diin più a chi ha comprato con trent'anni di sacrifici una: non è pensabile, non è morale". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Mattino 5' su Canale 5.

Advertising

E_Futura : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #30settembre. Tra i temi: ??Draghi vara la #Nadef e annuncia la riforma di fisco e cat… - liciasoncini : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #30settembre. Tra i temi: ??Draghi vara la #Nadef e annuncia la riforma di fisco e cat… - raffaelegi : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #30settembre. Tra i temi: ??Draghi vara la #Nadef e annuncia la riforma di fisco e cat… - takethedate : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #30settembre. Tra i temi: ??Draghi vara la #Nadef e annuncia la riforma di fisco e cat… - sonciniluc : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #30settembre. Tra i temi: ??Draghi vara la #Nadef e annuncia la riforma di fisco e cat… -