Fisco | Letta | “Sì a riforma catasto | stop condoni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 settembre 2021) Favorevoli alladelaie premiare chi ha sempre pagato le tasse. E’ la linea del segretario del Pd Enricoche, ai microfoni di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai, dice: “Credo che la stella polare” dellafiscale “debba essere premiare chi ha sempre pagato le tasse. Questo è un Paese che invece nel passato ha sempre fatto l’opposto, che ha sempre finito per bastonare chi è stato leale con lo Stato è ha finito sempre per premiare chi le tasse non le ha pagate”. “Noi siamo favorevoli ad unadelche aggiorni ile lo renda più funzionale, digitalizzando. Draghi ieri è stato molto chiaro e credo che bisogna fidarsi di Draghi: Draghi ha spiegato che la...