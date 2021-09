Fisco | Letta | ' riduzione tasse parta da chi le ha sempre pagate'

Advertising

'Siamo favorevoli a una riforma del catasto che lo aggiorni e lo renda più funzionale'. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta.

'Accanto a questo - ha sottolineato- c'è il tema delle tasse sul lavoro, fa parte anche questo della questione. Riduciamo le tasse sul lavoro in modo che ne possa avere un vantaggio l'..."Accanto a questo - ha sottolineato- c'è il tema delle tasse sul lavoro, fa parte anche questo della questione. Riduciamo le tasse sul lavoro in modo che ne possa avere un vantaggio l'...Roma, 30 set (Adnkronos) – “La nostra principale idea sulla riforma fiscale? La riduzione delle tasse deve partire da chi le tasse le ha sempre pagate”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.Riforma delle rendite catastali in due fasi, senza aumento delle tasse per i proprietari, con esclusione della prima casa ed emersione immobili fantasma.