Fiorentina | Saponara | «Col Napoli sfida stimolante | il mister ci ha avvisati»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Riccardoparla della prossimacontro il: ecco le dichiarazioni del calciatore Riccardo, calciatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club. ITALIANO – «Credo che quest’inizio di stagione abbia confermato che dal primo giorno di ritiro abbiamo subito iniziato a lavorare nel modo giusto, con grande entusiasmo, credendo nelle idee che ilci ha presentato. Questo ci ha permesso di iniziare col piede giusto. Credo che abbiamo assimilato quello che l’allenatore vuole da noi. Non credo che saremmo partiti così forte se non fosse stato così».– «E’ una squadra che ilci ha detto di tenere d’occhio dalla prima giornata perché da subito hanno messo sul campo un grande gioco. Andremo affrontare ...

Advertising

CalcioNews24 : #Saponara parla di #FiorentinaNapoli - cn1926it : #Saponara parla di #FiorentinaNapoli: '#Italiano ci aveva avvisati...' - sportli26181512 : Saponara verso il Napoli: 'Sarà un test probante': Il trequartista viola: 'Potremo capire se la Fiorentina potrà co… - CalcioNapoli24 : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Saponara: 'Il Napoli ha un grande gioco, sarà una partita stimolante' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Saponara

Parola di Riccardo, ai canali ufficiali della, in vista del big match del "Franchi" di domenica contro la squadra di Luciano Spalletti . " Andremo ad affrontare la squadra che ...Riccardo, intervistato dai canali ufficiali viola, non vede l'ora che arrivi la sfida di ... Ma Insigne e compagni troveranno unaprotagonista di un ottimo avvio di campionato. "Fin ...Saponara, trequartista della Fiorentina, intervistato dai canali ufficiali del club espone la sua opinione sulle condizioni del Napoli: "Abbiamo molti ...FIRENZE - "Il Napoli non lo scopriamo certo oggi e il mister ci ha detto di tenerlo d'cocchio sin dalla prima giornata: hanno messo in campo un grande gioco, anche migliore dello scorso anno". Parola ...