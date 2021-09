Fiorentina | Italiano trema | rientro lontano!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 settembre 2021) Pare sembra non esserci pace per il centrocampista della! Sarebbe dovuto rientrare entro lo scorso weekend, ma a quanto pare i tempi sembrano davvero allungarsi, e non di poco. La botta allo stomaco subita contro il Genoa il 18 settembre, fa ancora molto male., nulla da fare per Castrovilli! Ha ancora troppo dolore Come riporta Radio Marte, ilsembra essere davvero lontano. Già in giornata ha effettuato un controllo e sembra che la guarigione stia procedendo senza intoppi, solo più lenta del previsto. L’ex Cremonese infatti fra 15 giorni dovrà effettuare un controllo medico per monitorare al meglio le sue condizioni. Infatti, se il controllo avrà esito positivo potrà finalmente tronare ad allenarsi! Quindi se ci dovrà essere un’ipotetica data di, sarà solo dopo la pausa ...