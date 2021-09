Fiorentina | cresce l' attesa | per il Napoli e perl' autografo di Vlahovic

Advertising

infoitsport : Fiorentina, cresce il monte ingaggi: è il più alto dell’ultimo decennio - OdeonZ__ : Fiorentina, il monte ingaggi continua a salire: è il più alto dell'ultimo decennio - sportli26181512 : #Fiorentina, il monte ingaggi continua a salire: è il più alto dell'ultimo decennio - violanews : ??#Milenkovic il più pagato, #Vlahovic percepisce 'solo' 1 milione?? - violapresses : ?? Il punto di @niccolo_masini ?? #Fiorentina #UdineseFiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina cresce

Viola News

La squadra viola protagonista del big match del prossimo turno, quando a Firenze si presenterà la capolista Napoli. Ma a tenere sulle spine i tifosi gigliati c'è il 'balletto' sul rinnovo della punta .Ladi Italiano è l'altra sorpresa del campionato, oltre al Napoli saldamente in testa. Fare risultato a Firenze darebbe un segnale significativo in questa prima fase del campionato. ...La squadra viola protagonista del big match del prossimo turno, quando a Firenze si presenterà la capolista Napoli. Ma a tenere sulle spine i tifosi gigliati c'è il "balletto" sul rinnovo della punta ...In vendita il celebre casolare di Molino delle Pile: attesa per i ribassi sugli 831mila euro. C’è anche la Locanda del Ponte ...