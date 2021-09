Fiorentina, arriva l’ultimatum: Juve, Inter e Milan pronte al super colpo! (Di giovedì 30 settembre 2021) La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha iniziato alla grande questa stagione ma c’è ancora il problema rinnovo di Vlahovic da risolvere. Il presidente Commisso ha già formulato la sua offerta al serbo, che però, non ha ancora deciso il suo futuro. Vlahovic, Fiorentina, rinnovo Tre squadre su di lui Per questo, sul giocatore, sarebbero pronte a fiondarsi le big italiane: Juve, Inter e Milan su tutte. Il contratto dell’attaccante scadrà nel 2023, quindi, questo potrebbe giocare a favore delle squadre che vorrebbero il talento della Viola. LEGGI ANCHE: Napoli, c’è la svolta per il rinnovo di Insigne! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladi Vincenzo Italiano ha iniziato alla grande questa stagione ma c’è ancora il problema rinnovo di Vlahovic da risolvere. Il presidente Commisso ha già formulato la sua offerta al serbo, che però, non ha ancora deciso il suo futuro. Vlahovic,, rinnovo Tre squadre su di lui Per questo, sul giocatore, sarebberoa fiondarsi le big italiane:su tutte. Il contratto dell’attaccante scadrà nel 2023, quindi, questo potrebbe giocare a favore delle squadre che vorrebbero il talento della Viola. LEGGI ANCHE: Napoli, c’è la svolta per il rinnovo di Insigne! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

