Fino all’ultimo battito anticipazioni, trama 30 settembre 2021: Diego viene ricattato (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella puntata di Fino all’ultimo battito che andrà in onda questa sera giovedì 30 settembre 2021, ritroviamo Marco Bocci vestire ancora i panni di Diego Mancini, cardiochirurgo che ha commesso un gravissimo errore per agevolare suo figlio nel trapianto di cuore e che ora, scoperto da un boss mafioso, viene ricattato è costretto a sottostare alle regole di quest’ultimo. Nel frattempo Patruno è riuscito grazie a lui ad uscire dall’ospedale indisturbato. Le indagini si fanno sempre più fitte e Diego inizia ad avere paura. L’amicizia tra Anna e Mino è sempre più intensa è la situazione presto potrebbe complicarsi. La puntata andrà in onda su Rai 1 alle ore 21:35 circa subito dopo la puntata quotidiana con i soliti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella puntata diche andrà in onda questa sera giovedì 30, ritroviamo Marco Bocci vestire ancora i panni diMancini, cardiochirurgo che ha commesso un gravissimo errore per agevolare suo figlio nel trapianto di cuore e che ora, scoperto da un boss mafioso,è costretto a sottostare alle regole di quest’ultimo. Nel frattempo Patruno è riuscito grazie a lui ad uscire dall’ospedale indisturbato. Le indagini si fanno sempre più fitte einizia ad avere paura. L’amicizia tra Anna e Mino è sempre più intensa è la situazione presto potrebbe complicarsi. La puntata andrà in onda su Rai 1 alle ore 21:35 circa subito dopo la puntata quotidiana con i soliti ...

Advertising

Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - Anna2Ary : @looking4wd No. Non me ne farò MAI una ragione e combatterò fino all'ultimo respiro per cercare di impedirlo. Spero… - JolandaBivona : @LuigiColline @blu_mirtillo È stata scelta difficile e comunicata prima, cioè quella di tentar fino all'ultimo di '… - autonomia_op : RT @Cheteloridicoa1: Salvini: L’indagine #Morisi per detenzione e spaccio di droga? Una vicenda “privata e personale“, da non commentare “p… - Cheteloridicoa1 : Salvini: L’indagine #Morisi per detenzione e spaccio di droga? Una vicenda “privata e personale“, da non commentare… -