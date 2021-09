Fino all’ultimo battito: anticipazioni terza puntata (Di giovedì 30 settembre 2021) Fino all’ultimo battito: ecco cosa succederà nella terza puntata, in onda giovedì 7 ottobre 2021 alle 21:30 Fino all’ultimo battito: continua la lotta contro la malavita del dottor Diego Mancini. Dopo essere riuscito a far risultare suo figlio Paolo primo nella lista dei trapianti e dopo averlo operato, una famiglia di mafiosi si è messa in contatto con lui. O farà quello che gli dicono o tutti sapranno cosa ha fatto per Paolo. A quel punto potrebbe perdere tutto quello che ha costruito per arrivare dov’è: lavoro, famiglia, credibilità. Una posizione, che dopo la puntata di stasera, si è aggravata ancora di più. Vanessa, la ragazzina che aspettava il trapianto prima del malore di Paolo, è tornata in ospedale dopo che il padre ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021): ecco cosa succederà nella, in onda giovedì 7 ottobre 2021 alle 21:30: continua la lotta contro la malavita del dottor Diego Mancini. Dopo essere riuscito a far risultare suo figlio Paolo primo nella lista dei trapianti e dopo averlo operato, una famiglia di mafiosi si è messa in contatto con lui. O farà quello che gli dicono o tutti sapranno cosa ha fatto per Paolo. A quel punto potrebbe perdere tutto quello che ha costruito per arrivare dov’è: lavoro, famiglia, credibilità. Una posizione, che dopo ladi stasera, si è aggravata ancora di più. Vanessa, la ragazzina che aspettava il trapianto prima del malore di Paolo, è tornata in ospedale dopo che il padre ...

