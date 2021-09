Filosofia negli istituti tecnici, sei d’accordo con la proposta di Bianchi? [VOTA IL SONDAGGIO] (Di giovedì 30 settembre 2021) La riforma a cui sta lavorando il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che vorrebbe introdurre lo studio della Filosofia negli istituti tecnici, ha scatenato sui social un ampio dibattito, che ha diviso il popolo della scuola. E non semplicemente in favorevoli e contrari, ma si sono assunte posizioni varie che hanno arricchito il dibattito di spunti. L'articolo Filosofia negli istituti tecnici, sei d’accordo con la proposta di Bianchi? VOTA IL SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021) La riforma a cui sta lavorando il Ministro dell’Istruzione Patrizioche vorrebbe introdurre lo studio della, ha scatenato sui social un ampio dibattito, che ha diviso il popolo della scuola. E non semplicemente in favorevoli e contrari, ma si sono assunte posizioni varie che hanno arricchito il dibattito di spunti. L'articolo, seicon ladiIL

AmeliaDiacovo : - annamariamoscar : Lo filosofia verrà introdotta anche negli istituti tecnici (per aiutare i giovani a sviluppare il pensiero critico)… - antoniodballaro : RT @librazione_: Il Ministro Bianchi proclama: 'Filosofia negli Istituti tecnici'. Polemiche. Sin dalle medie c'è bisogno di pensiero criti… - AseroGiovanna : RT @greenMe_it: Lo filosofia verrà introdotta anche negli istituti tecnici (per aiutare i giovani a sviluppare il pensiero critico). Nuova… - greenMe_it : Lo filosofia verrà introdotta anche negli istituti tecnici (per aiutare i giovani a sviluppare il pensiero critico)… -