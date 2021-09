Fifa, Infantino sui nuovi calendari internazionali: “Consultazione approfondita come mai prima” (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidente Fifa Gianni Infantino è intervenuto sul tema dei calendari internazionali (IMC) durante il primo vertice online delle federazioni membri della Fifa che ha come obiettivo quello di organizzare le riforme dei calendari. “E’ in atto il processo di Consultazione più inclusivo e approfondito di sempre, il mondo del calcio non è mai stato così coinvolto su base globale” ha dichiarato Infantino, mentre tra le presentazioni sono spiccate quelle di Arsène Wenger e di Jill Ellis, due volte vincitrice della Coppa del Mondo femminile. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Il presidenteGianniè intervenuto sul tema dei(IMC) durante il primo vertice online delle federazioni membri dellache haobiettivo quello di organizzare le riforme dei. “E’ in atto il processo dipiù inclusivo e approfondito di sempre, il mondo del calcio non è mai stato così coinvolto su base globale” ha dichiarato, mentre tra le presentazioni sono spiccate quelle di Arsène Wenger e di Jill Ellis, due volte vincitrice della Coppa del Mondo femminile. SportFace.

