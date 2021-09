FIFA 22 | Premi Division Rivals riscattabili solo da console e PC

(Di giovedì 30 settembre 2021) EA Sports, con una breve nota, ha comunicato che idelledel 30 settembre possono essere riscattatitramitee PC. “A causa di un problema tecnico riscontrato con la Web App e la Companion App idi questa settimana non potranno essere riscattati tramite le app.” questo il breve messaggio divulgato tramite i social. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di22 su sistema PlayStation 4 o Xbox One potrete ottenere la versione per ladi nuova generazione equivalente (Xbox Series X o sistema PlayStation 5) senza costi aggiuntivi grazie al servizio Dual Entitlement.22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, ...

