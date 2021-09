"Fidati di me, finisce malissimo". E ha ragione: rissa senza precedenti tra Belli e Samy al Gf Vip (Di giovedì 30 settembre 2021) "Fidati di me finisce male, guarda che poi finisce malissimo": queste le parole che Alex Belli avrebbe urlato contro Samy Youssef all'interno della casa del Gf Vip. Tra i due, infatti, è scoppiata una grossa lite, che ha portato scompiglio tra gli inquilini. Tutto sarebbe iniziato con il ritorno di Aldo Montano nella casa. Lo schermidore, prima di varcare la porta rossa, ha comunicato la notizia ai suoi compagni collegandosi a distanza. E proprio per sentire le parole di Montano, Belli avrebbe zittito tutti in malo modo. Facendo andare su tutte le furie Samy. Dopo il collegamento di Montano, infatti, sarebbe scoppiata la lite. Youssef ha affrontato l'attore dicendo che non doveva permettersi di zittire in quel modo gli altri concorrenti che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) "di memale, guarda che poi": queste le parole che Alexavrebbe urlato controYoussef all'interno della casa del Gf Vip. Tra i due, infatti, è scoppiata una grossa lite, che ha portato scompiglio tra gli inquilini. Tutto sarebbe iniziato con il ritorno di Aldo Montano nella casa. Lo schermidore, prima di varcare la porta rossa, ha comunicato la notizia ai suoi compagni collegandosi a distanza. E proprio per sentire le parole di Montano,avrebbe zittito tutti in malo modo. Facendo andare su tutte le furie. Dopo il collegamento di Montano, infatti, sarebbe scoppiata la lite. Youssef ha affrontato l'attore dicendo che non doveva permettersi di zittire in quel modo gli altri concorrenti che ...

IsaeChia : #GfVip 6, scoppia una super lite tra Alex Belli e Samy Youssef: “Mi ha detto ‘fidati, finisce male’!” Animi super… - commentiacaso : Alex 'Perché, man, finisce male eh... fidati' #gfvip - odietamo16 : @lord_kenobi Mi sono diplomata quest’anno e SPOILER non serve ad un emerito cazzo il voto, fidati. Alcuni concorsi… - ngulacrist : @b00tyslut nono fidati non si come finisce - LucaRos31382939 : @matteosalvinimi Splendido per te che per non fare una cippa nella vita prendi 20k pagati da me che mi faccio il ma… -