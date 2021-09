Fico | “Coalizione Napoli è riferimento | puntiamo al 2023”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA, l’asse tra M5s e centrosinistra ha “già unparlamentare, governativo e regionale. Quindi ora si può lavorare tutti assieme per far ripartire non solo, ma anche il Paese. Credo che l’obiettivo sia costruire questo laboratorio politico”, “Giuseppe (Conte, ndr) è la persona perfetta per arrivare insieme alle elezioni del. Questo è il percorso da costruire adesso”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto, intervistato dal Mattino. Sul prossimo capo dello Stato si astiene da ogni commento, ma aggiunge: “Se me lo chiede io vedo le elezioni al termine naturale della legislatura”. Interpellato sull’eventuale appoggio del M5s al Pd ai ballottaggi nelle città – come Roma – dove si corre insieme,ribatte: “Prematuro ...