**Fi: Berlusconi, mai rilasciata intervista a 'La Stampa', smentisco quanto attribuitomi** (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai rilasciato alcuna intervista a 'La Stampa' e smentisce le parole a lui attribuite". E' quanto si legge in una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il presidente Silvionon ha mai rilasciato alcunaa 'La' e smentisce le parole a lui attribuite". E'si legge in una nota.

Advertising

CinqueRighe : POLITICA - 85 Primavere per Berlusconi, De Siano, FI: Il leader che più ama lItalia - - AdolfoSalsi : Siamo onesti Berlusconi e in generale il cdx come possono apprezzare il lavoro di Morisi? La bionda continuerà a ra… - SasoMolly : @BelpietroTweet TASSE&CASE-Che ci fanno Lega e FI al governo? Bella domanda. @berlusconi ha già messo mani avanti p… - fullNam35087976 : RT @AlessioConti__: Radio Arcore: aria tesa in casa FI. Il rampollo di Berlusconi, esponente dell'ala moderata, ha fatto incazzare Gasparri… - pricut : COMPLEANNO DI BERLUSCONI: DE SIANO (FI), NESSUN LEADER AMATO COME LUI, AUGURI PRESIDENTE | MezzoStampa - l'informaz… -