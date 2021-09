Ferrari SF90 Spider - A Monza con Marc Gené e Marcell Jacobs - VIDEO

(Di giovedì 30 settembre 2021) Al Gran Premio didi Formula 1 sono stati accolti come ospiti d'onore gli atleti che hanno portato in Italia le medaglie delle Olimpiadi di Tokyo. Laha voluto in particolare mettere in risalto la presenza del centometrista e recordmanell, portandolo a bordo della vettura più veloce del Cavallino: la. 1.000 CV a. L'evento si è svolto durante una pausa delle attività del weekend della gara:ha portato sul tracciato diun esemplare del colore oro di lancio dell'hypercar ibrida da 1.000 CV.ha così potuto provare l'emozione di girare in pista con un pilota professionista che non si è certo risparmiato, portando al limite la ...

Per Il tedesco si tratta della vittoria numero 14 con la. L'uno - due delle è la doppietta numero 84 della Scuderia in Formula 1.