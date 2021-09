Fenerbahce-Olympiakos | Europa League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Riparte l’, con le squadre pronte per la seconda giornata del girone.sarà la partita chiave del Girone D. I greci saranno pronti a bissare la vittoria contro l’Antwerp, mentre i turchi vorranno riproporre l’ottima prestazione fatta contro il Francoforte. Ilsta ottenendo ottimi risultati anche in patria, prima in campionato dopo 7 giornate e autore di una prestazione da incorniciare in Germania. L’unico passo falso dell’ultimo periodo dei turchi è stato la sconfitta per 2-0 contro il Basaksehir che interrompe una serie di partite in cui ilandava in gol che continuava dal 29 aprile 2021. Ben 18 partite consecutive in cui iltrovava la via del gol. I turchi vorranno sicuramente riprendere questa ...