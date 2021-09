Fedez | Meglio Del Cinema fuori il video

Advertising

Fedez : “Meglio del cinema” fuori ora! ? ???? - SpotifyItaly : Un #NewMusicFriday così romantico non si vedeva da un po': ascolta ora 'Meglio del cinema', l'ultimo singolo di… - camilasjonas : RT @Fedez: Il video di “Meglio del cinema” fuori ora su YouTube! ??????? - irenelasagna : RT @Fedez: Il video di “Meglio del cinema” fuori ora su YouTube! ??????? - olsenscvans : fedez per il video di meglio del cinema ha preso ispirazione dalla mia vita -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Meglio

Il bimbo di tre anni, infatti, stava ripetendo le parole dell'ultima canzone del papà 'del cinema', proprio nel punto della parola 'proibita'. In ogni caso,riprende il bambino: ' Si ...del cinema", canzone scritta daper la moglie Chiara Ferragni, è stata presentata per la prima volta come dedica dell'artista alla sua compagna di vita in occasione del loro terzo ...È uscito oggi pomeriggio ma è già un successo: si tratta del nuovo video di Fedez per il singolo Meglio Del Cinema, lanciato il 24 ...Chiara Ferragni, Leone choc: il bimbo dice una parolaccia a Fedez e alla sorella. Il rapper reagisce così. Il marito di Chiara Ferragni ha condiviso una story su Instagram che ha fatto ...