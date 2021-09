Federica Pellegrini: l’amore/odio per il nuoto e una nuova divina avventura beauty (Di giovedì 30 settembre 2021) E, ora, la divina si prepara a immergersi in una nuova avventura. Federica Pellegrini, infatti, è la nuova ambassador di Yves Rocher. E, precisamente, della linea skincare Elixir Botanique. Un’unione tra Terra e Oceano, due elementi che la campionessa olimpica sente molto vicini a sé. «L’Acqua e? da sempre il mio elemento. E? il mio habitat, la mia pace, la mia grinta. Dalla Terra, pero?, prendo la mia forza, la mia energia. Sono l’incontro di questi due mondi». Combattiva, indipendente e dal carattere vincente, Federica Pellegrini rinuncia al nuoto – dopo aver conquistato la quinta finale consecutiva nei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 – ma non alle nuove avventure. La prossima, però, l’aspetta sulla terra ferma. Da pochissimo ... Leggi su amica (Di giovedì 30 settembre 2021) E, ora, lasi prepara a immergersi in una, infatti, è laambassador di Yves Rocher. E, precisamente, della linea skincare Elixir Botanique. Un’unione tra Terra e Oceano, due elementi che la campionessa olimpica sente molto vicini a sé. «L’Acqua e? da sempre il mio elemento. E? il mio habitat, la mia pace, la mia grinta. Dalla Terra, pero?, prendo la mia forza, la mia energia. Sono l’incontro di questi due mondi». Combattiva, indipendente e dal carattere vincente,rinuncia al– dopo aver conquistato la quinta finale consecutiva nei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 – ma non alle nuove avventure. La prossima, però, l’aspetta sulla terra ferma. Da pochissimo ...

Advertising

redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de #leiene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band…… - VipsSelfie : Iettatore mondiale Enrico Ciandri selfie con Federica Pellegrini!. (soleil,instagood,instagram,video,Hollywood,stad… - giusy_rossitto : RT @vogue_italia: Dall'ultima serie tv vista all'ultimo bacio: 'last but not least' con la nuotatrice italiana più famosa del mondo https:/… - vogue_italia : Dall'ultima serie tv vista all'ultimo bacio: 'last but not least' con la nuotatrice italiana più famosa del mondo… - zazoomblog : Federica Pellegrini non vede l’ora di rifarlo: “L’attesa è tanta” - #Federica #Pellegrini #l’ora #rifarlo: -