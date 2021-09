Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano | la conferma della showgirl

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il profumo dei fiori d’arancio erano già nell’aria da qualche tempo per. Nelle scorse settimane alcuni magazine avevano parlato di una presunta proposta dimonio a Mykonos. Peccato che il calciatore avesse smentito il gossip, ammettendo di non aver trascorso alcuna vacanza sulla nota isola greca. Eppure, a qualche settimana … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetTgcom24 : Federica Nargi e Alessandro Matri festeggiano il compleanno della loro principessa #FedericaNargi… - sportli26181512 : Matri, che scherzo a Federica Nargi VIDEO: Matri, ma che fai? Lo scherzo a Federica è terribile. … - LALAZIOMIA : Matri, che scherzo a Federica Nargi VIDEO - zazoomblog : VIDEO - Federica Nargi alle prese con il posteggio Matri la sfotte: “È nervosa è... - #VIDEO #Federica #Nargi… - taleequaleshow : La performance di @NargiFederica non è stata molto apprezzata dalla giuria, anche secondo voi era poco somigliante?… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

L'ha fatto sia con me che con. Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno". E poi ha concluso: "Io nel primo caso (quando ha imitato Loredana Bertè ), ho ...sposa Alessandro Matri ! Nelle scorse settimane il settimanale Nuovo aveva parlato di una proposta di matrimonio a Mykonos ma lo sportivo aveva negato a metà spiegando di non aver ...Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano. Arriva la conferma ufficiale in una recente intervista dell'ex velina.Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti che va in onda il venerdì sera, sta piacendo tantissimo e anche questa edizione, la 11esima vede in giuria Loretta Goggi e ...