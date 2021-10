«Favoreggiamento» | quel reato che confonde solidali e trafficanti

(Di giovedì 30 settembre 2021) Non tutte le sentenze sono uguali e nemmeno i reati. Trali contestati a Mimmo Lucano nel processo che ha portato alla condanna monstre in primo grado a 13 anni e 2 mesi c’è «dell’immigrazione clandestina». Quattro parole ricorrenti nelle cronache di frontiera, dove diventano etichetta sia dei traffici delle organizzazioni criminali, che delle iniziative umanitarie di soccorso. L’ambiguità non è casuale: dipende dalla legge. Ilè disciplinato dall’articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione. Il suo impianto viene … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

L'anno dopo, siamo nel 2018, viene arrestato con l'accusa didell'immigrazione ... I deputati e i senatori Cinque stelle, che inperiodo hanno uno sterminato consenso in Calabria, ...... alla truffa, concussione, falsità ideologica edell'immigrazione clandestina. I ...premio di tre anni fa non gli andava dato, si sarebbe dovuto aspettare almeno la fine del ...La condanna inflitta all'ex sindaco di Riace dal tribunale di Locri, tra le accuse quelle per associazione a delinquere, truffa, concussione falsità ideologic ...La sentenza del Tribunale di Locri - pesanti condanne primo fra tutti i 13 anni e 2 mesi a Domenico Lucano - è un terremoto. Siamo in tanti ad aver paura.. Articolo di Chiara Sasso ...