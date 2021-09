Fashion Renting alla conquista della Gen Z

(Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo una recente ricercaWashington State University la Gen Z è la più orientata al noleggio di capi, trend che permette di ridurre gli sprechi Sarà la battaglia dell’attivista Greta Thunberg, saranno gli innumerevoli disastri ambientali degli ultimi anni, sarà che a pagare le conseguenze dei cambiamenti climatici saranno soprattutto i più giovani, ma una cosa è certa: la Generazione Z è la più impegnata nella salvaguardia del Pianeta. In particolare, i ragazzi sono sempre più critici ed esigenti verso il mondomoda, uno dei settori che ha un impatto maggiore sull’ambiente. A confermare questa posizione è uno studio condotto dai ricercatoriWashington State University e pubblicato sulla rivista Sustainability, dal quale emerge come la Gen Z non solo sia più orientata al consumo sostenibile, ma anche una maggiore ...

... tramite il servizio die sottoscrizione ad esempio. La ricerca di nuovi modelli di ...all'inclusività e all'amore La risposta pratica a quanto emerso dalla conferenza? Il Sustainable...... una soluzione utile è quella di non acquistare grandi quantità di capi, ma optare per quelli di seconda mano o ricorrere al noleggio, in piena filosofia kids. Secondo il Guardian , ...La Gen Z di Greta Thunberg chiede sempre più capi da possedere a tempo: aumentano i brand che offrono questo servizio e gli investimenti nel settore ...Nyky, il gruppo trevigiano dei marchi Momonì, Oof Wear e Attic and Barn, pianifica l’espansione. Obiettivo: incrementare la quota di fatturato estero dal 48 al 65% ...