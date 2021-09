Farmaci contro il Covid, l’Aifa aggiorna la lista: ecco quali sono e come funzionano (Di giovedì 30 settembre 2021) Farmaci contro il Covid, l’Aifa aggiorna la lista. Novità in arrivo nella lotta contro il Coronavirus con l’Agenzia Italiana del Farmaco che ha comunicato l’approvazione di altri medicinali utili per combattere il virus. Tre i Farmaci che, d’ora in avanti, potranno essere somministrati ai pazienti – è bene sottolinearlo – malati di Covid e ospedalizzati. Ma vediamo di cosa si tratta nello specifico. AIFA rende disponibili i medicinali anakinra, baricitinib e sarilumab per il trattamento del Covid-19 Le novità sono emerse a margine della riunione straordinaria del 23 settembre 2021 della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA. L’agenzia ha così valutato le nuove evidenze che si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021)illa. Novità in arrivo nella lottail Coronavirus con l’Agenzia Italiana del Farmaco che ha comunicato l’approvazione di altri medicinali utili per combattere il virus. Tre iche, d’ora in avanti, potranno essere somministrati ai pazienti – è bene sottolinearlo – malati die ospedalizzati. Ma vediamo di cosa si tratta nello specifico. AIFA rende disponibili i medicinali anakinra, baricitinib e sarilumab per il trattamento del-19 Le novitàemerse a margine della riunione straordinaria del 23 settembre 2021 della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA. L’agenzia ha così valutato le nuove evidenze che si ...

Advertising

CorriereCitta : Farmaci contro il Covid, l’Aifa aggiorna la lista: ecco quali sono e come funzionano - AlibrandoR : RT @byoblu: L’AIFA dà l’ok all’utilizzo di tre farmaci contro il Covid-19. Il green pass non basta per accedere fisicamente negli Atenei, e… - 1GROSSI : RT @FabioMatmos1000: UN'ALTRA CHE NON CONOSCE VERGOGNA! 20 mesi che vota leggi CONTRO I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI ITALIANI! COPRIFUOCO, R… - lm261101 : RT @byoblu: L’AIFA ha dato l’ok all’utilizzo di tre farmaci contro il Covid-19. Potranno essere somministrati a pazienti già ricoverati in… - Brittwer69 : RT @byoblu: L’AIFA ha dato l’ok all’utilizzo di tre farmaci contro il Covid-19. Potranno essere somministrati a pazienti già ricoverati in… -