Far Cry 6: Scopri l’anima di Yara nella colonna sonora originale (Di giovedì 30 settembre 2021) Ubisoft annuncia che la colonna sonora originale di Far Cry®6 è ora disponibile in tutto il mondo su tutte le principali piattaforme di streaming e di download. Composta dal pluripremiato Pedro Bromfman (Narcos, Robocop), la colonna sonora dà vita al paradiso tropicale di Far Cry® 6 attraverso ognuna delle sue 21 tracce. Ispirata da differenti stili musicali e dalle culture latine, Yara è un’isola sospesa nel tempo nel centro dei Caraibi, dove gli ascoltatori potranno immergersi in melodie dinamiche che daranno un tono al gioco e alle sue differenti regioni. La zona Occidentale è ricca di melodie acustiche, mentre quella Centrale è caratterizzata da una miscela unica di musica urbana ed elementi hip-hop e, infine, quella Orientale è più orientata verso la musica ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 30 settembre 2021) Ubisoft annuncia che ladi Far Cry®6 è ora disponibile in tutto il mondo su tutte le principali piattaforme di streaming e di download. Composta dal pluripremiato Pedro Bromfman (Narcos, Robocop), ladà vita al paradiso tropicale di Far Cry® 6 attraverso ognuna delle sue 21 tracce. Ispirata da differenti stili musicali e dalle culture latine,è un’isola sospesa nel tempo nel centro dei Caraibi, dove gli ascoltatori potranno immergersi in melodie dinamiche che daranno un tono al gioco e alle sue differenti regioni. La zona Occidentale è ricca di melodie acustiche, mentre quella Centrale è caratterizzata da una miscela unica di musica urbana ed elementi hip-hop e, infine, quella Orientale è più orientata verso la musica ...

Advertising

italiatopgames : Far Cry 6 Limited Edition Ps5 Xbox Playstation 4 - Esclusiva Amazon - al prezzo della standard! Prenotala subito! - efootballitalia : Far Cry 6 Limited Edition Ps5 Xbox Playstation 4 - Esclusiva Amazon - al prezzo della standard! Prenotala subito! - ItaliaPes : Far Cry 6 Limited Edition Ps5 Xbox Playstation 4 - Esclusiva Amazon - al prezzo della standard! Prenotala subito! - CristinaMazzani : L'attore Giancarlo Esposito è Antón Castillo, terribile dittatore del videogioco Far Cry 6 - giochiscontati : Vi segnalo il preorder per Far Cry 6 in versione fisica PS5, ad un prezzo scontato ovviamente #FarCry6 #FC6… -