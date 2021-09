Facebook lancia negli Stati Uniti un’altra funzione per combattere TikTok (Di giovedì 30 settembre 2021) Si chiama Reels on Facebook ed è l’ultima novità studiata dal colosso dei social network per provare a competere con TikTok. Ecco come funziona L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 30 settembre 2021) Si chiama Reels oned è l’ultima novità studiata dal colosso dei social network per provare a competere con. Ecco come funziona L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Facebook lancia negli Stati Uniti un’altra funzione per combattere TikTok - ilbarone1967 : - HTNOVO : HTNovo: #Facebook lancia ufficialmente #Reels - Annina_occhiblu : @Potemkin959 @GiacomoGorini Ovvio, non fidatevi degli enti regolatori, non fidatevi dei medici, non fidatevi degli… - paolozara_ : GRUPPO DI AVVOCATI LANCIA UNA PETIZIONE PER RENDERE INCOSTITUZIONALE IL #GREENPASS.. OVVIAMENTE IL GREEN PASS È DI… -