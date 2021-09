F1, GP Turchia 2021: la Ferrari pensa a montare la quarta Power Unit sulla Ferrari di Sainz. Ci sarebbe penalità (Di giovedì 30 settembre 2021) I dati raccolti sono stati buoni e in vista di quel che sarà un pensierino ce lo si può anche fare…La Ferrari ha tratto buone indicazioni dalla nuova Power Unit aggiornata di cui era dotata la Rossa di Charles Leclerc nell’ultimo GP di F1 in Russia. Al di là degli errori e delle sfortune che hanno caratterizzato la gara del monegasco, i numeri sull’ERS sono stati confortanti e per questo la scuderia di Maranello potrebbe dar seguito a ciò, dando la possibilità anche allo spagnolo Carlos Sainz (terzo a Sochi) di disporre di un’Unità più performante. Nel prossimo appuntamento in Turchia (8-10 ottobre), infatti, si potrebbe pensare a una sostituzione completa del propulsore, consentendo all’iberico di avere un motore fresco e migliore. Un cambio che, come ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) I dati raccolti sono stati buoni e in vista di quel che sarà un pensierino ce lo si può anche fare…Laha tratto buone indicazioni dalla nuovaaggiornata di cui era dotata la Rossa di Charles Leclerc nell’ultimo GP di F1 in Russia. Al di là degli errori e delle sfortune che hanno caratterizzato la gara del monegasco, i numeri sull’ERS sono stati confortanti e per questo la scuderia di Maranello potrebbe dar seguito a ciò, dando la possibilità anche allo spagnolo Carlos(terzo a Sochi) di disporre di un’à più performante. Nel prossimo appuntamento in(8-10 ottobre), infatti, si potrebbere a una sostituzione completa del propulsore, consentendo all’iberico di avere un motore fresco e migliore. Un cambio che, come ...

