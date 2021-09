Expo Dubai sarà “spaziale” Le tecnologie al Padiglione Italia

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lo Spazio è tra i protagonisti dell’2020, che domani apre i battenti al motto di “collegare le menti, creare il futuro”, con la previsione di ospitare in sei mesi 25 milioni di visitatori. Tante le attese per il settore, al quale è dedicata la seconda settimana tematica della rassegna, dal 17 al 23 ottobre. ILTanto Spazio nel, che ieri si è aggiudicato il premio come miglior progetto imprenditoriale dell’anno durante i prestigiosi “Construction innovation awards” negli Emirati Arabi. Nel progetto architettonico firmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria, ci saranno diverse eccellenze dello Spazio nazionale. Si concentreranno per lo più nell’Innovation Space, pensato come “un orizzonte ...