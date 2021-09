Eventi sportivi – Formula 1 (Di giovedì 30 settembre 2021) Giorni dopo il Gran Premio di Sochi torniamo ad analizzare i successi e problemi di F1. Quest’anno non è finito ancora e se siamo incerti sul titolo del miglior pilota, quello dei costruttori ha realmente solo due possibilità, due squadre che combattono per il primo posto. Quest’anno è stato segnato da tanti alti e bassi sulla pista e dall’insicurezza sulle date delle gare che ha portato la pandemia. L’incertezza sulle date e possibili cambiamenti hanno irritato non poco i fan, ma molti dimenticano tutto appena entrano nel circuito e la gara inizia. Questo è ancor più vero quando osserviamo la gara di Sochi. Se alcuni piloti sono rimasti delusi dalle proprie prestazioni come Leclerc, che è andato sempre velocissimo e un po’ irruente, altri invece hanno confermato le aspettative del pubblico. L’ultima sfida a Sochi ha consentito a Lewis Hamilton di conquistare il successo per la ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 settembre 2021) Giorni dopo il Gran Premio di Sochi torniamo ad analizzare i successi e problemi di F1. Quest’anno non è finito ancora e se siamo incerti sul titolo del miglior pilota, quello dei costruttori ha realmente solo due possibilità, due squadre che combattono per il primo posto. Quest’anno è stato segnato da tanti alti e bassi sulla pista e dall’insicurezza sulle date delle gare che ha portato la pandemia. L’incertezza sulle date e possibili cambiamenti hanno irritato non poco i fan, ma molti dimenticano tutto appena entrano nel circuito e la gara inizia. Questo è ancor più vero quando osserviamo la gara di Sochi. Se alcuni piloti sono rimasti delusi dalle proprie prestazioni come Leclerc, che è andato sempre velocissimo e un po’ irruente, altri invece hanno confermato le aspettative del pubblico. L’ultima sfida a Sochi ha consentito a Lewis Hamilton di conquistare il successo per la ...

Advertising

SCyranoDB : @aoogiusee @RealPiccinini @PrimeVideoIT Io non condanno nessuno. Dico che attualmente la trasmissione degli eventi… - Saverio_Crama : Tornare subito a @SkySport per la trasmissione di tutto il calcio in tv satellitare. Al diavolo il monopolio, l’app… - byluke69 : RT @SCyranoDB: @RealPiccinini @PrimeVideoIT DAZN ? Infinity ? Prime Video ? Forse sarebbe ora di ammettere che lo streaming degli eventi sp… - FabioOffreda : RT @SCyranoDB: @RealPiccinini @PrimeVideoIT DAZN ? Infinity ? Prime Video ? Forse sarebbe ora di ammettere che lo streaming degli eventi sp… - SCyranoDB : @RealPiccinini @PrimeVideoIT DAZN ? Infinity ? Prime Video ? Forse sarebbe ora di ammettere che lo streaming degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi sportivi A Pralungo si torna a fare "Quat pass" Nuovi eventi sportivi non lasceranno gli amanti del podismo a stomaco vuoto. Domenica 3 ottobre, le strade di Pralungo ospiteranno la quarta edizione della gara non competitiva "Quat pass për Pralungh", ...

Comunali, Testa: "Isernia riparte con la Lega e con il turismo sportivo" ... "Due gli asset su cui intervenire: la promozione di eventi nazionali coinvolgendo le Federazioni sportive e la valorizzazione, riqualificazione e la creazione di impianti, creando percorsi sportivi ...

Eventi sportivi, Cts: 'Aumentare capienza impianti al 75 percento' GiocoNews.it Eventi sportivi – Formula 1 Giorni dopo il Gran Premio di Sochi torniamo ad analizzare i successi e problemi di F1. Quest’anno non è finito ancora e se siamo incerti sul titolo del ...

Sky Sport Champions, Diretta 2a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW Tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre, la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League sarà live su Sky e ...

Nuovinon lasceranno gli amanti del podismo a stomaco vuoto. Domenica 3 ottobre, le strade di Pralungo ospiteranno la quarta edizione della gara non competitiva "Quat pass për Pralungh", ...... "Due gli asset su cui intervenire: la promozione dinazionali coinvolgendo le Federazioni sportive e la valorizzazione, riqualificazione e la creazione di impianti, creando percorsi...Giorni dopo il Gran Premio di Sochi torniamo ad analizzare i successi e problemi di F1. Quest’anno non è finito ancora e se siamo incerti sul titolo del ...Tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre, la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League sarà live su Sky e ...