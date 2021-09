Europa League oggi, orari partite 30 settembre: programma, tv, guida Sky, TV8 e DAZN (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la prima giornata dello scorso 16 settembre, oggi l’Europa League – giovedì 30 settembre 2021 – torna in campo per il secondo turno della fase a gironi. Tantissimi i match in programma, come di consueto, con due sfide a riguardare anche le formazioni italiane: il Napoli, che al Maradona ospiterà i russi dello Spartak Mosca (h 18.45), e la Lazio, pronta a ricevere la Locomotiv Mosca (h 21.00). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite di oggi 30 settembre di Europa League. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN. Entrambi i ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la prima giornata dello scorso 16l’– giovedì 302021 – torna in campo per il secondo turno della fase a gironi. Tantissimi i match in, come di consueto, con due sfide a riguardare anche le formazioni italiane: il Napoli, che al Maradona ospiterà i russi dello Spartak Mosca (h 18.45), e la Lazio, pronta a ricevere la Locomotiv Mosca (h 21.00). Di seguito il calendario completo, ildettagliato, gli, il palinsesto tv/streaming delledi30di. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e. Entrambi i ...

