Europa League, Napoli-Spartak Mosca: Elmas è da record (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli è in vantaggio 1-0 contro lo Spartak Mosca, nella seconda giornata dei gironi di Europa League grazie al gol di Eljif Elmas, che dopo 14 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal 2009/10). Quello del centrocampista macedone è anche il quarto piú veloce in assoluto nella competizione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

