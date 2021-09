Europa League, Napoli-Spartak Mosca 2-3: partenopei crollano in casa, gara nervosa (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Napoli perde in casa contro lo Spartak Mosca in una gara piena di nervosismo. La cronaca della partita. Leggi su 90min (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilperde incontro loin unapiena di nervosismo. La cronaca della partita.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, il Napoli sconfitto in casa 3 - 2 dallo Spartak Mosca Calcio. Il Napoli, perfetto in Serie A, cade in Europa League. Al Maradona la squadra di Luciano Spalletti esce sconfitta 3 - 2 dallo Spartak Mosca. A parziale discolpa degli azzurri l'aver giocato in dieci uomini per gran parte della gara a causa ...

Moviola Lazio Lokomotiv Mosca: l'episodio chiave del match L'episodio chiave del match valido per la 2ª giornata del gruppo E dell'Europa League 2021/22: moviola Lazio Lokomotiv Mosca L'episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Lokomotiv Mosca, valido per la 2ª giornata del gruppo E dell'Europa League 2021/22. Dirige la ...

Europa League, i risultati delle partite delle 18:45: ok Lione e Psv, cade il Leicester Sky Sport Nazionale, i convocati: l’Italia campione d’Europa alla sfida Nations League La lista dei convocati della Nazionale per la fase finale della Nations League che vivrà il momento clou in Italia con le gare tra Torino e Milano ...

Nations League, Italia-Spagna: si va verso il tutto esaurito (ANSA) – ROMA, 30 SET – Lo stadio Meazza di Milano è pronto a riabbracciare la Nazionale: mercoledì 6 ottobre gli azzurri apriranno le finali della Nations League, affrontando la Spagna. La sfida cont ...

