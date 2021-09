Europa League, Napoli-Spartak Mosca 2-3 (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Napoli perfetto in Serie A, cade in Europa League. Al Maradona la squadra di Luciano Spalletti esce sconfitta 3-2 dallo Spartak Mosca. A parziale discolpa degli azzurri l’aver giocato in dieci uomini per gran parte della gara a causa dell’espulsione di Mario Rui al 30?. Al Napoli non basta il gol lampo al 1?: verticalizzazione per Petagna che allarga per Insigne, cross teso, Maksimenko anticipa in uscita Politano ma non controlla, la palla finisce sui piedi di Elmas che al volo infila la porta per l’1-0. Gli azzurri sfiorano il raddoppio all’11 e al 18? con Petagna. Poi l’espulsione di Mario Rui e nella ripresa la gara cambia. Al 55? arriva il gol del pari dei russi: cross di Moses, tocca Anguissa e poi Koulibaly, la palla finisce sui piedi di Promes che scarica in porta per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilperfetto in Serie A, cade in. Al Maradona la squadra di Luciano Spalletti esce sconfitta 3-2 dallo. A parziale discolpa degli azzurri l’aver giocato in dieci uomini per gran parte della gara a causa dell’espulsione di Mario Rui al 30?. Alnon basta il gol lampo al 1?: verticalizzazione per Petagna che allarga per Insigne, cross teso, Maksimenko anticipa in uscita Politano ma non controlla, la palla finisce sui piedi di Elmas che al volo infila la porta per l’1-0. Gli azzurri sfiorano il raddoppio all’11 e al 18? con Petagna. Poi l’espulsione di Mario Rui e nella ripresa la gara cambia. Al 55? arriva il gol del pari dei russi: cross di Moses, tocca Anguissa e poi Koulibaly, la palla finisce sui piedi di Promes che scarica in porta per ...

Advertising

CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveChelsea 1-0: bianconeri spietati in Champions, Chiesa abbatte i campioni d'Europa ???? [… - OptaPaolo : 13 - Eljif #Elmas dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio-Lokomotiv. Sarri: 'Di nuovo in campo domenica alle 12.30? Manca buon senso' - LALAZIOMIA : In Europa League cade il Napoli e vola la Lazio, tutto facile per la Roma in Conference - -