Europa League – Napoli: i convocati per lo Spartak Mosca, c'è Mertens

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Europa League con lo Spartak Mosca, c'è anche Dries Mertens. Il tecnico azzurro potrà contare anche sul rientro di Demme a centrocampo, mentre non c'è ancora Lobotka fermo per infortunio.

Napoli: la probabile formazione

Spalletti con lo Spartak Mosca è pronto a cambiare qualche uomo. Il turnover comincia a diventare una necessità e sono pronti cinque cambi. Meret prende il posto da titolare in porta, così come è certo il rientro dal primo minuto di Manolas al posto di Rrahmani. Malcuit giocherà al posto di Di Lorenzo, mentre arrivano le conferma di Koulibaly e Mario Rui.

