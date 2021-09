Europa League, Marsiglia-Galatasaray sospesa: il motivo! (Di giovedì 30 settembre 2021) Non finiscono le sorprese in Europa League! Dopo la rissa sfiorata in Napoli-Spartak, ora c’è anche un altro fatto molto importante accaduto in un’altra partita: Marsiglia-Galatasaray. La partita infatti è stata sospesa per lancio di fumogeni e petardi fra i tifosi delle due squadre! La pausa è durata soltanto 5 minuti, ma tanto è basato per far intervenire le forze dell’ordine per evitare che le due tifoserie entrassero in contatto. LEGGI ANCHE: Torino, recupero importante per Juric in vista del derby! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Non finiscono le sorprese in! Dopo la rissa sfiorata in Napoli-Spartak, ora c’è anche un altro fatto molto importante accaduto in un’altra partita:. La partita infatti è stataper lancio di fumogeni e petardi fra i tifosi delle due squadre! La pausa è durata soltanto 5 minuti, ma tanto è basato per far intervenire le forze dell’ordine per evitare che le due tifoserie entrassero in contatto. LEGGI ANCHE: Torino, recupero importante per Juric in vista del derby! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveChelsea 1-0: bianconeri spietati in Champions, Chiesa abbatte i campioni d'Europa ???? [… - OptaPaolo : 13 - Eljif #Elmas dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal… - RaiNews : Successo all'Olimpico - TV7Benevento : **Calcio: Europa League, Lazio-Lokomotiv 2-0, a segno Basic e Patric**... -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League,Lazio - Lokomotiv Mosca 2 - 0 22.50 Europa League,Lazio - Lokomotiv Mosca 2 - 0 La Lazio riscatta la sconfitta in casa del Galatasaray all'esordio e incamera 3 punti contro il Lokomotiv Mosca: all' Olimpico è 2 - 0. Prestazione ...

Nations League, i convocati di Mancini: 22 campioni d'Europa più Pellegrini ... nei 23 convocati di Roberto Mancini per le fasi finali della Nations League, in programma la prossima settimana tra Milano e Torino. Nella lista del ct figurano 22 dei 26 Azzurri campioni d'Europa, ...

Europa League, i risultati LIVE delle partite delle 21 Sky Sport Lazio-Lokomotiv 2-0, Sarri trova continuità dopo il derby La Lazio, dopo la vittoria nel derby, supera per 2-0 anche il Lokomotiv Mosca nel match di Europa League Con una delle migliori prestazioni da quando Maurizio Sarri è il tecnico della Lazio, i ...

GIUNTOLI, A Firenze sarà gara dura e complicata Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Europa League contro lo Spartak Mosca, partendo dal turnover di Spalletti ...

22.50,Lazio - Lokomotiv Mosca 2 - 0 La Lazio riscatta la sconfitta in casa del Galatasaray all'esordio e incamera 3 punti contro il Lokomotiv Mosca: all' Olimpico è 2 - 0. Prestazione ...... nei 23 convocati di Roberto Mancini per le fasi finali della Nations, in programma la prossima settimana tra Milano e Torino. Nella lista del ct figurano 22 dei 26 Azzurri campioni d', ...La Lazio, dopo la vittoria nel derby, supera per 2-0 anche il Lokomotiv Mosca nel match di Europa League Con una delle migliori prestazioni da quando Maurizio Sarri è il tecnico della Lazio, i ...Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Europa League contro lo Spartak Mosca, partendo dal turnover di Spalletti ...