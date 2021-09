Europa League | Lazio - Lokomotiv Mosca in diretta alle 21 LIVE | formazioni | orario e dove vederla in streaming e tv

Advertising

CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveChelsea 1-0: bianconeri spietati in Champions, Chiesa abbatte i campioni d'Europa ???? [… - OptaPaolo : 13 - Eljif #Elmas dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal… - Parliamotutto : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Napoli-Spartak Mosca 2-3: live report, formazioni, statistiche e dettagli - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sky Sport

Il Leicester , dopo la rimonta subita dal Napoli nella prima giornata, perde contro il Legia Varsavia e resta a quota un punto nel gruppo C mentre i polacchi si confermano in testa a punteggio pieno. ...... nella seconda giornata del gruppo C di Conference. I ragazzi di José Mourinho, alla 200ª ... Mourinho può sorridere, i giallorossi viaggiano a gonfie vele inLa squadra di Spalletti cade 2-3 al Maradona contro lo Spartak, costretta a giocare in dieci dal 30'. Per gli uomini di Mourinho tutto facile contro lo Zorya: a segno El Shaarawy, Smalling e Abraham ...Guarda gli highlights di Napoli-Spartak Mosca di Europa League, sbloccata dopo undici secondi dal gol di Elmas. Ma per gli azzurri la sfida si è messa in salita ...