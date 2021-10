Europa League | Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ladopo il successo nel derby batte 2-0 sulin, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra i pali e si affida al turnover, tranne che in attacco dove conferma il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. I biancocelesti partono subito forte e al 13? passano in vantaggio: Felipe Anderson serve Pedro che mette una palla morbida in mezzo sulla quale si avventa Basic che appoggia in rete di testa per l’1-0. Lacontinua a spingere e sfiora il raddoppio con Immobile in più di una occasione. Al 27? si fa vedere la, filtrante in area per Smolov che calcia anticipando Acerbi, Strakosha copre bene il primo palo e salva di piede. Ma al 38? ...