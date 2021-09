Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0 (Di giovedì 30 settembre 2021) La Lazio dopo il successo nel derby batte 2-0 sul Lokomotiv Mosca in Europa League, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra i pali e si affida al turnover, tranne che in attacco dove conferma il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. I biancocelesti partono subito forte e al 13? passano in vantaggio: Felipe Anderson serve Pedro che mette una palla morbida in mezzo sulla quale si avventa Basic che appoggia in rete di testa per l’1-0. La Lazio continua a spingere e sfiora il raddoppio con Immobile in più di una occasione. Al 27? si fa vedere la Lokomotiv, filtrante in area per Smolov che calcia anticipando Acerbi, Strakosha copre bene il primo palo e salva di piede. Ma al 38? ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladopo il successo nel derby batte 2-0 sulin, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra i pali e si affida al turnover, tranne che in attacco dove conferma il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. I biancocelesti partono subito forte e al 13? passano in vantaggio: Felipe Anderson serve Pedro che mette una palla morbida in mezzo sulla quale si avventa Basic che appoggia in rete di testa per l’1-0. Lacontinua a spingere e sfiora il raddoppio con Immobile in più di una occasione. Al 27? si fa vedere la, filtrante in area per Smolov che calcia anticipando Acerbi, Strakosha copre bene il primo palo e salva di piede. Ma al 38? ...

Advertising

CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveChelsea 1-0: bianconeri spietati in Champions, Chiesa abbatte i campioni d'Europa ???? [… - OptaPaolo : 13 - Eljif #Elmas dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio-Lokomotiv. Sarri: 'Di nuovo in campo domenica alle 12.30? Manca buon senso' - LALAZIOMIA : In Europa League cade il Napoli e vola la Lazio, tutto facile per la Roma in Conference - -