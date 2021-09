Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0 (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – La Lazio dopo il successo nel derby batte 2-0 sul Lokomotiv Mosca in Europa League, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra i pali e si affida al turnover, tranne che in attacco dove conferma il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. I biancocelesti partono subito forte e al 13? passano in vantaggio: Felipe Anderson serve Pedro che mette una palla morbida in mezzo sulla quale si avventa Basic che appoggia in rete di testa per l’1-0. La Lazio continua a spingere e sfiora il raddoppio con Immobile in più di una occasione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – Ladopo il successo nel derby batte 2-0 sulin, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra i pali e si affida al turnover, tranne che in attacco dove conferma il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. I biancocelesti partono subito forte e al 13? passano in vantaggio: Felipe Anderson serve Pedro che mette una palla morbida in mezzo sulla quale si avventa Basic che appoggia in rete di testa per l’1-0. Lacontinua a spingere e sfiora il raddoppio con Immobile in più di una occasione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveChelsea 1-0: bianconeri spietati in Champions, Chiesa abbatte i campioni d'Europa ???? [… - OptaPaolo : 13 - Eljif #Elmas dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: SI RIALZA LA LAZIO! ?? Dopo la sconfitta contro il Galatasaray nella gara d'esordio dell'Europa League, i biancocelesti b… - sportal_it : Europa League, la Lazio vince e si rilancia -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, la Lazio supera il Lokomotiv Mosca 2 - 0 all'Olimpico La Lazio supera 2 - 0 la Lokomotiv Mosca nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A segno Basic al 13' e Patric al 38' del primo tempo. I biancocelesti ottengono così i loro primi tre punti nel Gruppo E, mentre i russi rimangono fermi a 1.

Lazio avanti tutta: 2 - 0 alla Lokomotiv Mosca, in gol Basic e Patric. Si ferma Immobile Una Lazio bella e un po' sprecona guadagna i primi tre punti nel girone E di Europa League contro la Lokomotiv Mosca . Prosegue, quindi, la striscia positiva della squadra di Maurizio Sarri dopo la vittoria nel derby contro la Roma . E lo fa, come dicevamo, con una prestazione ...

Europa League, i risultati LIVE delle partite delle 21 Sky Sport EUROPA LEAGUE. I risultati delle altre gare di oggi EUROPA LEAGUE – Si conclude la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Oltre alla Lazio di Sarri, che ha vinto contro la Lokomotiv Mosca 2-0 all’Olimpico, hanno vinto anche West Ham, ...

Europa League, Gruppo G: Bayer a valanga e primo a punteggio pieno insieme al Betis Il Bayer Leverkusen strapazza il Celtic in trasferta e si porta a punteggio pieno nella classifica del Gruppo G di Europa League. Coi rossoneri va a braccetto il Betis, anch'esso a quota 6 punti ...

La Lazio supera 2 - 0 la Lokomotiv Mosca nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di. A segno Basic al 13' e Patric al 38' del primo tempo. I biancocelesti ottengono così i loro primi tre punti nel Gruppo E, mentre i russi rimangono fermi a 1.Una Lazio bella e un po' sprecona guadagna i primi tre punti nel girone E dicontro la Lokomotiv Mosca . Prosegue, quindi, la striscia positiva della squadra di Maurizio Sarri dopo la vittoria nel derby contro la Roma . E lo fa, come dicevamo, con una prestazione ...EUROPA LEAGUE – Si conclude la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Oltre alla Lazio di Sarri, che ha vinto contro la Lokomotiv Mosca 2-0 all’Olimpico, hanno vinto anche West Ham, ...Il Bayer Leverkusen strapazza il Celtic in trasferta e si porta a punteggio pieno nella classifica del Gruppo G di Europa League. Coi rossoneri va a braccetto il Betis, anch'esso a quota 6 punti ...