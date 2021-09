Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0 (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - La Lazio dopo il successo nel derby batte 2-0 sul Lokomotiv Mosca in Europa League, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra i pali e si affida al turnover, tranne che in attacco dove conferma il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. I biancocelesti partono subito forte e al 13' passano in vantaggio: Felipe Anderson serve Pedro che mette una palla morbida in mezzo sulla quale si avventa Basic che appoggia in rete di testa per l'1-0. La Lazio continua a spingere e sfiora il raddoppio con Immobile in più di una occasione. Al 27' si fa vedere la Lokomotiv, filtrante in area per Smolov che calcia anticipando Acerbi, Strakosha copre bene il primo palo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Ladopo il successo nel derby batte 2-0 sulin, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra i pali e si affida al turnover, tranne che in attacco dove conferma il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. I biancocelesti partono subito forte e al 13' passano in vantaggio: Felipe Anderson serve Pedro che mette una palla morbida in mezzo sulla quale si avventa Basic che appoggia in rete di testa per l'1-0. Lacontinua a spingere e sfiora il raddoppio con Immobile in più di una occasione. Al 27' si fa vedere la, filtrante in area per Smolov che calcia anticipando Acerbi, Strakosha copre bene il primo palo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, la Lazio supera il Lokomotiv Mosca 2 - 0 all'Olimpico La Lazio supera 2 - 0 la Lokomotiv Mosca nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A segno Basic al 13' e Patric al 38' del primo tempo. I biancocelesti ottengono così i loro primi tre punti nel Gruppo E, mentre i russi rimangono fermi a 1.

Lazio avanti tutta: 2 - 0 alla Lokomotiv Mosca, in gol Basic e Patric. Si ferma Immobile Una Lazio bella e un po' sprecona guadagna i primi tre punti nel girone E di Europa League contro la Lokomotiv Mosca . Prosegue, quindi, la striscia positiva della squadra di Maurizio Sarri dopo la vittoria nel derby contro la Roma . E lo fa, come dicevamo, con una prestazione ...

