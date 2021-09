Europa League, il gol di Elmas nella storia! (Di giovedì 30 settembre 2021) Europa League Eljif Elmas entra nella storia. Dopo il gol siglato stasera contro lo Spartak mosca dopo soli 12 secondi di gioco è suo il gol più veloce di un’italiana in questa competizione. La sua rete si posiziona come la terza più veloce in assoluto. Il posto più alto del podio è occupato da Sykora dello Slovan Liberec che segnò dopo soli 10, 69 secondi contro il Qarabaq. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021)Eljifentrastoria. Dopo il gol siglato stasera contro lo Spartak mosca dopo soli 12 secondi di gioco è suo il gol più veloce di un’italiana in questa competizione. La sua rete si posiziona come la terza più veloce in assoluto. Il posto più alto del podio è occupato da Sykora dello Slovan Liberec che segnò dopo soli 10, 69 secondi contro il Qarabaq. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

