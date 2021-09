Europa League, i risultati delle gare delle 21. Stella Rossa, Leverkusen e West Ham a punteggio pieno (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è conclusa la seconda giornata della fase ai gironi di Europa League. Tra le partite di questa sera spiccano le vittorie di Bayer Leverkusen, West Ham e Stella Rossa tutte e tre a punteggio pieno nei rispettivi gironi. Ecco tutti i risultati delle gare delle 21: Marsiglia-Galatasaray 0-0 Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0 Sporting Braga-Midtjylland 3-1 Ludogorets-Stella Rossa 0-1 Ferencvarosi-Real Betis 1-3 Celtic-Bayer Leverkusen 0-4 West Ham-Rapid Vienna 2-0 Genk-Dinamo Zagabria 0-3 FOTO: Twitter Europa League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è conclusa la seconda giornata della fase ai gironi di. Tra le partite di questa sera spiccano le vittorie di BayerHam etutte e tre anei rispettivi gironi. Ecco tutti i21: Marsiglia-Galatasaray 0-0 Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0 Sporting Braga-Midtjylland 3-1 Ludogorets-0-1 Ferencvarosi-Real Betis 1-3 Celtic-Bayer0-4Ham-Rapid Vienna 2-0 Genk-Dinamo Zagabria 0-3 FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveChelsea 1-0: bianconeri spietati in Champions, Chiesa abbatte i campioni d'Europa ???? [… - OptaPaolo : 13 - Eljif #Elmas dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal… - sportli26181512 : Braga-Midtjylland 3-1: Nella seconda partita del girone F dell'Europa League, il Braga va sotto ma poi ribalta la g… - sportli26181512 : Celtic-Leverkusen 0-4: Nella seconda giornata del gruppo G della Europa League, netta vittoria per il Bayer Leverku… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Europa League, la Lazio supera il Lokomotiv Mosca 2 - 0 all'Olimpico La Lazio supera 2 - 0 la Lokomotiv Mosca nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A segno Basic al 13' e Patric al 38' del primo tempo. I biancocelesti ottengono così i loro primi tre punti nel Gruppo E, mentre i russi rimangono fermi a 1.

Spartak Mosca, Rui Vitoria: "Così abbiamo battuto il Napoli" Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Napoli Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro il Napoli. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. "Non è ...

Europa League, i risultati LIVE delle partite delle 21 Sky Sport Europa League, Napoli-Spartak Mosca 2-3 Il Napoli perfetto in Serie A, cade in Europa League. Al Maradona la squadra di Luciano Spalletti esce sconfitta 3-2 dallo Spartak Mosca. A parziale discolpa degli azzurri l’aver giocato in dieci uomi ...

Europa League, Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0 La Lazio dopo il successo nel derby batte 2-0 sul Lokomotiv Mosca in Europa League, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra ...

La Lazio supera 2 - 0 la Lokomotiv Mosca nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di. A segno Basic al 13' e Patric al 38' del primo tempo. I biancocelesti ottengono così i loro primi tre punti nel Gruppo E, mentre i russi rimangono fermi a 1.Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha commentato la vittoria ottenuta incontro il Napoli Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha commentato la vittoria ottenuta incontro il Napoli. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. "Non è ...Il Napoli perfetto in Serie A, cade in Europa League. Al Maradona la squadra di Luciano Spalletti esce sconfitta 3-2 dallo Spartak Mosca. A parziale discolpa degli azzurri l’aver giocato in dieci uomi ...La Lazio dopo il successo nel derby batte 2-0 sul Lokomotiv Mosca in Europa League, riscattando la sconfitta rimediata contro il Galatasaray nella prima gara del girone. Sarri ripropone Strakosha tra ...