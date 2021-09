Estendere la durata del Bonus facciate e del Superbonus 110% (Di giovedì 30 settembre 2021) Le agevolazioni fiscali previste dalla attuale normativa per il rifacimento delle facciate dei fabbricati (Bonus facciate) e quella per le ristrutturazioni degli immobili (SuperBonus 110%) decadono rispettivamente il 31 Dicembre 2021 e il 30 Giugno 2022. Di ieri la notizia dell'estensione al 2023 del SuperBonus 110%. Pur riconoscendone il merito di aver ridato impulso al settore dell'edilizia e alla professione di Architetto, tali ravvicinate scadenze hanno generato un aumento del 30% del costo dei materiali da costruzione e un incontrollato allungamento dei tempi di consegna delle forniture (solo per la fornitura di nuovi infissi occorrono più di sei mesi). Il nostro Paese ha un patrimonio edilizio vecchio, degradato e prevalentemente privo di sicurezza sismica. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Le agevolazioni fiscali previste dalla attuale normativa per il rifacimento delledei fabbricati () e quella per le ristrutturazioni degli immobili (Super) decadono rispettivamente il 31 Dicembre 2021 e il 30 Giugno 2022. Di ieri la notizia dell'estensione al 2023 del Super. Pur riconoscendone il merito di aver ridato impulso al settore dell'edilizia e alla professione di Architetto, tali ravvicinate scadenze hanno generato un aumento del 30% del costo dei materiali da costruzione e un incontrollato allungamento dei tempi di consegna delle forniture (solo per la fornitura di nuovi infissi occorrono più di sei mesi). Il nostro Paese ha un patrimonio edilizio vecchio, degradato e prevalentemente privo di sicurezza sismica. ...

Advertising

FabrizioL5 : @LiguriaOggi 1. Vacciniamo prima quelli che ancora non l'hanno fatto 2. Prima verificare con un esame sierologico… - GinoSocci0 : @Giovann07219336 In Norvegia sono al 90percento di vaccinati con prima dose, con 5 milioni di abitanti. In Israele… - ant_s16 : Lo stato di emergenza nel nostro Paese è regolato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 che si rifà al Decreto 1/200… - semeraro_g : RT @BluDiChina: “Gli Stati Uniti, che hanno un esubero enorme, hanno cercato di prendere tempo decidendo d’ufficio di estendere la durata d… - BluDiChina : “Gli Stati Uniti, che hanno un esubero enorme, hanno cercato di prendere tempo decidendo d’ufficio di estendere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Estendere durata Goodyear e Citroen, mobilità urbana autonoma con lo pneumatico sferico ... aumentano di conseguenza la durata. Maggiore autonomia . Dotato di una struttura interna rigida e ... permettendo di estendere l'autonomia della batteria di un veicolo elettrico. Aderenza costante . ...

Farmaè acquista il 100% di AmicaFarmacia La medesima Assemblea dei soci ha altresì deliberato di estendere il numero di amministratori a ... Farmaè e AmicaFarmacia); (iii) nominato Marco Di Filippo, per l'intera durata della sua carica " ...

ViiV con una nuova molecola punta a trattamenti per l'HIV trimestrali PharmaStar Green pass, certificazione vale 12 mesi. Ecco in quali casi E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto super Green Pass, che estende l'obbligo di certificazione verde anche per i lavoratori del settore pubblico e privato. Novità anche per la durata d ...

Apple estende l'impegno nella Developer Academy: a Napoli per altri quattro anni Ieri sono iniziate le lezioni del nuovo anno della Developer Academy Apple di Napoli. Il successo della partnership, avviata nel 2016, ha portato l'azienda americana ad estendere il progetto almeno fi ...

... aumentano di conseguenza la. Maggiore autonomia . Dotato di una struttura interna rigida e ... permettendo dil'autonomia della batteria di un veicolo elettrico. Aderenza costante . ...La medesima Assemblea dei soci ha altresì deliberato diil numero di amministratori a ... Farmaè e AmicaFarmacia); (iii) nominato Marco Di Filippo, per l'interadella sua carica " ...E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto super Green Pass, che estende l'obbligo di certificazione verde anche per i lavoratori del settore pubblico e privato. Novità anche per la durata d ...Ieri sono iniziate le lezioni del nuovo anno della Developer Academy Apple di Napoli. Il successo della partnership, avviata nel 2016, ha portato l'azienda americana ad estendere il progetto almeno fi ...