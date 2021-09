Eruzione alle Canarie | la lava nell’Oceano E ora si teme il peggio

(Di giovedì 30 settembre 2021) Laè entrata nel mare delleformando una lingua di 170mila metri quadrati di materia incandescente. Così, dopo 11 giorni di intensa attività esplosiva senza sosta, il nuovo vulcano del complesso del Cumbre Vieja, nel sud dell’isola di La Palma, continua a terrorizzare la popolazione dell’arcipelago spagnoloAtlantico., rischio piogge acide Il contatto tra lae l’Oceano è pericoloso e ha conseguenze imprevedibili, avvertono gli scienziati. Non si può più escludere lo scenariore: formazioni di nubi tossiche, piogge acide e gas nocivi sullee oltre. L’incidente è avvenuto a Tazacorte, nell’area della spiaggia di Los Guirres. Laè precipitata in mare da una rupe alta 100 metri. Il contatto con ...

'Ha lo scopo di fornire una risposta fiscale eccezionale all'vulcanica. Siamo in una ... Agli abitanti è stato concesso di poter tornare temporaneamenteproprie abitazioni per ritirare ...Sono gi 981 le case ed altre infrastrutture danneggiate dalla lava del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma (Canarie), delle quali 855 sono state totalmente distrutte lo rende noto il ...Appello alla popolazione: non uscire, usare mascherine. E sono quasi 1.000 le infrastrutture danneggiate (ANSA) ...Il Cabildo di La Palma, il governo locale dell'isola, ha raccomandato di non uscire di casa ai cittadini che abitano nelle zone vicino a Tazacorte, dove la lava del nuovo vulcano del Cumbre ...