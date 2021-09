Ergastolo ostativo, Scarpinato: “Boss in attesa spasmodica della nuova legge. Circa un centinaio potrebbero uscire senza collaborare” (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo Roberto Scarpinato a partire dal maggio prossimo Circa un centinaio i Boss mafiosi potrebbero uscire dal carcere anche se non hanno collaborato con la magistratura. Una condizione che si potrà verificare se il Parlamento non scriverà una nuova norma sull’Ergastolo ostativo. Nell’aprile scorso, infatti, la Corte costituzionale ha decretato l’incostituzionalità della legge che vieta la libertà vigilata a Boss mafiosi e terroristi che non collaborano, concedento al Parlamento un anno di tempo per riscriverla. Se il legislatore non interverrà, modificando l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, pure i mafiosi stragisti che non hanno mai collaborato con la giustizia, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo Robertoa partire dal maggio prossimounmafiosidal carcere anche se non hanno collaborato con la magistratura. Una condizione che si potrà verificare se il Parlamento non scriverà unanorma sull’. Nell’aprile scorso, infatti, la Corte costituzionale ha decretato l’incostituzionalitàche vieta la libertà vigilata amafiosi e terroristi che non collaborano, concedento al Parlamento un anno di tempo per riscriverla. Se il legislatore non interverrà, modificando l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, pure i mafiosi stragisti che non hanno mai collaborato con la giustizia, come ...

