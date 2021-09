Eravamo canzoni, la recensione: la commedia spagnola che cerca di promuovere l'amore per se stessi (Di giovedì 30 settembre 2021) La recensione di Eravamo canzoni: una commedia romantica che cerca di sovvertire i classici cliché del genere puntando sull'amore verso se stessi. Basato sul romanzo del 2018 Canciones y recuerdos di Elísabet Benavent, Earavamo canzoni è la nuova commedia romantica spagnola sbarcata sulla piattaforma Netflix. La pellicola, diretta da Juana Macías e interpretata da María Valverde e Álex González, ha come protagonista Macarena, detta Maca, una 29enne di Madrid stanca di un lavoro che non valorizza le sue competenze e disillusa dall'amore a causa di un trauma romantico vissuto anni prima. Come vedremo nella nostra recensione di Eravamo canzoni, il film si ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladi: unaromantica chedi sovvertire i classici cliché del genere puntando sull'verso se. Basato sul romanzo del 2018 Canciones y recuerdos di Elísabet Benavent, Earavamoè la nuovaromanticasbarcata sulla piattaforma Netflix. La pellicola, diretta da Juana Macías e interpretata da María Valverde e Álex González, ha come protagonista Macarena, detta Maca, una 29enne di Madrid stanca di un lavoro che non valorizza le sue competenze e disillusa dall'a causa di un trauma romantico vissuto anni prima. Come vedremo nella nostradi, il film si ...

