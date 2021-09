Equitazione | Nations Cup 2021 | a Barcellona il gran finale | 18 formazioni impegnate in Catalogna

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 settembre 2021) LaCup diè giunta al suo atto più importante, con le finali diche metteranno di fronte i migliori quartetti del pianeta a caccia della vittoria per un fine settimana che si aprirà il giovedì, per concludersi con la gara decisiva della domenica, dove si assegneranno i piazzamenti. Diciotto i team ammessi, tra cui l’Italia, che prenderà parte alla competizione con un quartetto non ancora annunciato, mentre ci si aspettano grossi nomi da Svizzera, Olanda e Germania, tutte e tre già vincitrici di altre tappe nel corso della stagione e piene di campioni. Il programma delle gare più importanti si aprirà dopodomani, venerdì 1 ottobre, per poi continuare nel sabato, prima deldi domenica, dove avrà luogo la gara più ...